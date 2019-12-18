Haberler » Güncel » Başkan Türkyılmaz'dan Devrek'e ziyaret - Haber

Başkan Türkyılmaz'dan Devrek'e ziyaret

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz Devrek'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

18.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:51Başkan Türkyılmaz'dan Devrek'e ziyaret
Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz 'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz 'ın Devrek İlçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Yanında Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Seçim Koordinasyon Başkanı Başkanı Sabri ve Devrek Orman İşletme Müdürü Sabri Değirmenci nezaretinde Devrek Orman Mühendisi Tuba Özsoy'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren Türkyılmaz, "Zonguldak Bölge Müdürlüğümüz görev alanındaki tüm ormancılık sektöründe çalışan gerek resmi ve gerekse serbest çalışan personellerimiz Zonguldak'ta ile bir istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Seçim Koordinasyon Başkanımız Sabri Kızılkaya kardeşimiz Türkiye'nin 81 ilimizin 28 bölgesini ziyaret etmekteyiz. Bu günkü programımızda da Zonguldak ilimiz var. Ziyaretlerimiz esnasında meslektaşlarımızı dinliyor ve sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biz Orman Mühendisleri Başkanlığı olarak ziyaretlerimizde 20 aydır yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerimizi paylaşıyoruz. Bu çerçeve içerisinde Zonguldak'taki toplantı öncesinde yolumuzun üzerinde olan ve sektöründe henüz başlangıç noktasında Tuba Özsoy kardeşimizi de ziyaret ederek kendisine başarılar diledik " diye konuştu. - ZONGULDAK

Hasan Türkyılmaz, Kızılkaya, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Haber
21:27 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -2 - Haber
21:26 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Haber
21:25 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -1 - Haber
21:25 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
18.12.2019 21:35:42