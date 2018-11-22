Başkan Türkyılmaz'dan Esnafa: "Girit'i Birlikte Yaşatacağız"

Mağdur olduklarını belirten esnaf, gerekirse eylem yapacaklarını dile getirirken Başkan Hayri Türkyılmaz, Anıtlar Kurulu'na bir kez daha çağrı yaptı.

"Sakin Şehir" hareketi kapsamında turizme kazandırılması planlanan, bölgeye özgü yapılara sahip Girit Mahallesi'nin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla paylaşıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcıları Hakan Karademir ve Sevinç Şenşekerci ile birlikte Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde esnafla bir araya geldi. 2016 yılında alınan meclis kararıyla Mütareke Meydanı'nın da içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından daha iyi noktaya gelebilmesi için plan değişikliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, bölgedeki yapıların konut, restoran-kafe ve otel olarak kullanılabilmesi için Anıtlar Kurulu'nun plan değişikliğini onaylaması gerektiğini dile getirdi. Başkan Türkyılmaz, Türkiye ve dünyada ender bulunan, yer yer tahribatlara uğrasa da kalanıyla çok önemli güzelliklere sahip bir yer olan Girit'iaçık hava müzesi olarak geleceğe taşımak, korumak ve geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Bunu yaparken, birileri tarafından sürekli engellerle karşılaştıklarını da dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Bölgedeki esnaf kapısının önünden 2 metreye kadar, halkı da rahatsız etmeden kapısının önünü kullanabiliyordu. Zaman zaman yapılan şikayetler nedeniyle zor durumda kalan esnafımızı mağdur etmemek için çıkardığımız ve Büyükşehir Belediyesi meclisinden de geçen kararla bölgeyi turizm fonksiyonuna almak istedik. Anıtlar Kurulu'ndan gelecek kararı bekliyorduk. Geldiğimiz süreçte yapılan şikayetler nedeniyle Anıtlar Kurulu'nun kararı çıkmadığı için esnafımız bu uygulamayı artık yapamayacak. Sadece bir kişi tarafından yapılan 4 binin üzerindeki şikayet nedeniyle tüm esnaf zor durumda kalıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için Anıtlar Kurulu ile son bir görüşme yapacağız. Onay alır almaz bölgeyi araç trafiğinden arındırıp, mahalledeki elektrik direklerini ortadan kaldırarak, elektrik kabloları yer altına alınacak, dış cephe restorasyonuna başlayıp cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapacağız. Hedeflediğimiz UNESCO çalışmasının omurgasını oluşturacak olan Girit Mahallesi ve Tirilye'nin sakin şehir olabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Türkyılmaz, toplantının sonunda esnaf ve mahalle sakinlerinin konuyla ilgili önerilerini dinledi.