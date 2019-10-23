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Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit Piyade Er Vedat Kutluca'nın ailesini ziyaret etti.

23.10.2019 09:26Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailesine ziyaret
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit Piyade Er Vedat Kutluca'nın ailesini ziyaret etti.

Kutluca'nın şehit oluşunun yıl dönümünde ailesiyle bir araya gelen Türkyılmaz, bir süre aileyle sohbet ederek, her daim kapılarının açık olduğunu söyledi.
Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren şehidin babası Abidin Kutluca da "Bizleri ziyaretiniz, bizleri unutmamanız gerçekten takdire şayan. Sizleri çok seviyoruz, daima kalbimizdesiniz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.
Şehit Kutluca, 21 Ekim 2007'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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