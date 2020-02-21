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Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınlarla bir araya gelerek, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.

21.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:13Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınlarla bir araya gelerek, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Veli Gelişim Projesi çerçevesinde "Güçlü Kadın Mutlu Gelecek" konulu söyleşide Mütareke İlkokulu velileriyle bir araya geldi. Kadınlara yönelik hayata geçirilecek projeleri anlatan Başkan Türkyılmaz, soruları da cevapladı. Başkan Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırmak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için çalıştıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, hayata geçireceği Kadın Dayanışma ve Üretim Kooperatifi projesini anlatırken, "Üreten kadınların köylerde kurduğu dayanışma derneklerine verdiğimiz desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, kooperatif projesi oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi satışa sunabileceğiniz, aile bütçesine katkıda bulunabileceğiniz, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceğiniz bir merkez yapacağız. Yine Güzelyalı'da bir alanda Anne Yaşam Merkezi ve Kreşi yaparak, köy enstitülerinin ruhunu yaşatacağız. Çocuklar alanında uzman eğitimciler tarafından geleceğe hazırlanırken, sizler de sosyalleşip ilgi alanlarınıza göre mesleki eğitimlerden faydalanabileceksiniz. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'ni açılışa hazırlıyoruz. Sizlerin ve yavrularınızın geleceği için yapmayacağımız şey yok" ifadelerini kullandı. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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