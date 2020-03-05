Başkan Türkyılmaz Mirzaobalı kadınlarla buluştu

. İğne Oyası kursunda eğitim gören kadınların ürünlerini inceleyen Türkyılmaz, kadınların üretimde önemli bir rol oynadığının da altını çizdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Mirzaoba Mahallesi'nde İğne Oyası ve Kuran Kursu'nda eğitim gören kursiyer kadınları eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım" ifadelerini kullandı. Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, belediye meclis üyesi Ergül Batman, CHP Mudanya Kadın Kolları Başkanı Zeynep Bahçuvancı ve kadın kolları üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette kadınlarla sohbet eden Türkyılmaz, kadına şiddetin son bulmasını diledi. "Çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakalım" diyen Türkyılmaz, " Bu ülkenin değerleriyle, Atatürk ilke ve devrimleriyle, cumhuriyetimizin aydınlık değerleriyle dayanışma içerisinde yaşayalım. Ülkemizin bütün değrlerine sahip çıkarak geliştirelim. Bu duygularla hepinizin gününü kutluyorum" diye konuştu. Kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri projeleri de anlatan Türkyılmaz, ziyareti sırasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan şalları hediye etti.