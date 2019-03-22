Başkan Türkyılmaz: Mudanya'da Yeniden Kadınlar Kazanacak

. Kadınlar önce Başkan Türkyılmaz'ın yeni dönemde kendilerine yönelik hayata geçireceği projeleri dinledi, ardından da şarkılar eşliğinde hep birlikte stres attı.

Mudanya Belediye Başkanı ve adayı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalı kadınları Güzelyalı Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen pilav günü eğlencesinde buluşturdu. Etkinliğe, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. Eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte Mudanyalı kadınlarla bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırmak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için çalıştıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Her zaman söylediğim gibi 30 Mart 2014'te Mudanya'da temiz, dürüst ve ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstermek için bir güneş doğdu. O gün, tüm Mudanyalı hemşerilerime 'Mudanya'da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak' sözünü vermiştim. Mudanya için onlarca hedefimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Şimdi ise Mudanya'da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Mutlu bir Mudanya'yı yaratmak için daha çok işimiz var" dedi. Yeni dönemde hayata geçireceği Kadın Dayanışma ve Üretim Kooperatifi projesini anlatan Başkan Türkyılmaz, "Üreten kadınların köylerde kurduğu dayanışma derneklerine verdiğimiz desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, kooperatif projesi oluşturuyoruz. El emeği ürünlerinizi satışa sunabileceğiniz, aile bütçesine katkıda bulunabileceğiniz, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceğiniz bir merkez yapıyoruz. Yine Güzelyalı'da 1000 metrekarelik bir alanda Anne Yaşam Merkezi ve Kreşi yaparak, köy enstitülerinin ruhunu yaşatacağız. Çocuklar alanında uzman eğitimciler tarafından geleceğe hazırlanırken, sizler de ortak yaşam alanında sosyalleşip ilgi alanlarınıza göre mesleki eğitimlerden faydalanabileceksiniz. Yeni dönemde de yine kadınlar kazanacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler