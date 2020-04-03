Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kira ödeme konusunda anlaşamayan apart işletmecileri ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

03.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:24
Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kira ödeme konusunda anlaşamayan apart işletmecileri ile üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.
Yahşihan Belediye Başkanlığı bahçesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgını dolayısıyla mağduriyet yaşayan öğrenciler ve apart sahiplerinin sorunlarına çözüm arandı.
Toplantıda, mart ayı kirasının ödenmesi, nisan, mayıs ve haziran ayları için de yarım kira ücreti ödenmesi kararı alındı.
Osman Türkyılmaz, ilçede Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğunu ve 214 apartta yaklaşık 30 bin öğrenci kaldığını söyledi.
Öğrencilerin sosyal medya üzerinden kalmadıkları günlerin kirasını ödememek için bir itirazda bulunduğunu anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Öğrenci arkadaşlarım ve apartçıları bir araya getirdik. Çıkan sonuç, bir buçuk ayın kirasını işletmeci ve mal sahipleri almayacak, diğer bir buçuk ayı ise öğrenci arkadaşlarımız ödeyecek. Tabi bu bir ortak karar, biz kimsenin malının ortakçısı değiliz. Kanun hükmünde bir kararname değildir. Biz kanun koyucu da değiliz. Bu sadece bir tavsiye kararıdır. İnşallah bu koronavirüs belasından kurtuluruz ve hayat normale döner."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler - Haber 15:25: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - Haber 15:24: Eber Gölü'nün yeni konukları "pelikanlar" oldu - Haber 15:24: Tiyatro oyununun geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı - Haber 15:24: Türk Kızılay gelecek hafta plazma alımlarına başlayacak (4) - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber