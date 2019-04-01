Başkan Türkyılmaz Zaferini Mudanyalılarla Kutladı

Zaferini Mütareke Meydanı'na akın eden Mudanyalılarla kutlayan Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'da güzel şeyler olmaya devam edecek" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yüzde 53,45 oy oranıyla iki dönem üst üste seçilme başarısını gösterdi. Ali Narin Demirtaş'ın ardından Mudanya'nın iki dönem üst üste seçilen belediye başkanı olan Hayri Türkyılmaz, zaferini Mudanyalılarla birlikte kutladı. Sandıkların açılması ve ilk sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte Başkan Türkyılmaz'ın seçim ofisine akın eden Mudanyalılar, başarıyı büyük bir coşkuyla kutladı. Mütareke Meydanı'nı dolduran Mudanyalılar, hep bir ağızdan "Mudanya yanılmaz, Hayri Türkyılmaz" sloganları attı.

Sevincini Mudanyalılarla paylaşan Başkan Türkyılmaz, konuşmasına "Bugün sizi dünden daha çok seviyorum. Yarın bugünden daha çok sevmeye devam edeceğim" diyerek başladı.

Hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla, adil, tarafsız, kimsenin ötekileştirilmediği bir Mudanya'yı yaratmış olmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Türkyılmaz, üreten, ürettiğini halkıyla paylaşan etkin belediye yönetimini, 5 yıllık "yatırım" temasıyla taçlandırmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, "30 Mart 2014'te doğan barış, kardeşlik, insanlık, sevgi, huzur, mutluluk, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal güneşi Mudanya'da batmayacak dedik. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, kimsenin hakkını çiğnemedik. Adaletten yana durduk. İkinci dönemimde de doğruluktan, dürüstlükten ve ahlaklılıktan ayrılmayacağız. Oy versin vermesin, sevsin sevmesin herkesin hakkını koruyacağız. Gece gündüz sizin için çalışmaya devam edeceğiz.Mudanya'da herkes Mudanya ile gurur duymaya devam edecek"diye konuştu.

Kaynak: Bültenler