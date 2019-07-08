Başkan Tutal, Çat Ve Karacaören yayla şenliklerine katıldı

Karacaören ve Çatmahallelerindedüzenlenen yayla şenliklerinde festival coşkusu yaşandı.

Çat ve Karacaören Mahallelerinde yapılan yayla şenliklerinde dernek başkanları ve vatandaşlarla biraraya gelen Başkan Tutal, şenliklerinin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti.

Seydişehir'e bağlı kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerine AK Parti Genel Merkezi Seçim Koordinasyonu Başkanı Harun Tüfekçi,Kaymakam Aydın Erdoğan ,AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay,Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Bu coşkuyu görünce ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Şükürler olsun ki ülkemizde huzur ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve kardeşliği sağladığımız zaman kimsenin bizi bölmeye gücü yetmeyecektir.İçinde bulunduğumuz özellikle bu dönemde biz ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak, dünyada o kadar huzur içerisinde olacaktır. Bu dayanışmalarımız güzel ve bu güzelliği devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Yerel yönetim olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal;" göreve geldiğimiz günden bu güne tüm kırsal mahallelerimizle ilgileniyoruz. Mahallerimizde güzel mesire alanlarının olması ve piknik alanlarının oluşması için çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Seydişehir'e hizmet eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, muhtarlarımıza, Belediye Başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Karacaören ve Çat Mahallelerinde yapılan yayla şenliklerinde dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutal, düzenlenen yayla şenliklerinin örf ve adetlerinin yaşatılması noktasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti.

Kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından şenliğe katılan vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.