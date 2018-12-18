Başkan Tutal , Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Teşekkür Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumla görüşen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yapımı hızla devam eden Termal Sosyal Tesisler ve Millet Bahçesi hakkında bilgi verdi.

Selçuklu Kongre Merkezinde "Selam Vakti Buluşmaları" adı altında düzenlenen yemekte Bakan Kurum'la görüştüğünü kaydeden Başkan Tutal; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Selçuklu Kongre Merkezinde "Selam Vakti Buluşmaları" adı altında düzenlenen yemekte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüştük.Bakanımıza çalışmalarımız konusunda bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum "dedi.

Kaynak: Bültenler