Başkan Tutal'dan Gazze'ye Saldıran İsrail'e Tepki

Konya
'nın Seydişehir
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, İsrail
'in mazlum Gazze
halkına karşı yaptığı saldırıya tepki gösterdi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gazze Şeridi
'nin güneyinde bulunan Han
Yunus kentinde hain İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 7 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Siyonist İsrail'in, Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini ifade eden Başkan Tutal yaptığı açıklamada, "Filistin, Batı Şeria
ve Gazze'nin kuruluşundan bu yana işgal, saldırı ve katliamlarla bütün dünyaya meydan okuyan, uluslararası hukuku çiğneyen, BM
kararlarını hiçe sayan ve her fırsatta İslam dünyasının onurunu rencide eden İsrail, bu cesareti ve gücü nereden almaktadır? 62 yıl önce Filistin Müslümanlarının topraklarının yarısı zorla ellerinden alındı. Diğer yarısı da 42 yıldır işgal altında bulunmaktadır. Ceset tarlasına dönüşen Gazze bütün insanlık için bir kara lekedir. Bu vahşet ve kan deryası sadece İsrail'i değil, İsrail'e suskunluğu ve tepkisizliği ile cesaret veren herkesi boğacaktır. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Siyonist İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. Kolları taşlarla kırılan çocuklar, evlerinin önünde kurşunlanan babalar, içlerinde eş ve çocuklar bulunduğu halde bombalanan evlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Bu zalim saldırıyı kınıyor, yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA
Seydişehir,Konya,Gazze,İsrail
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:05