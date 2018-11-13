Başkan Tutal "Hizmette Sınır Yok"

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, 5 yıllık başkanlık sürecinde yaptığı yatırımları anlattı. Hizmet yolunda iddialı olduklarını vurgulayan Tutal, "Seydişehir'de eski ne varsa kaldırdık, yerine daha yeni, daha modern tesisler yaptık" dedi.

Konya'da bir otelde basınla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği hizmetleri medya mensuplarıyla paylaştı.

Seydişehir'de 2014 seçimleri öncesinde aday adaylığı ve adaylık döneminde Seydişehir sevdalısı kardeşleriylebirlikte Seydişehir'e ne yapabiliriz noktasında istişareler yaptıklarını kaydeden Başkan Tutal; hangi projeleri Seydişehir'e kazandırırsak Seydişehir'in önünü açarız, istihdam ortamı oluştururuz bunların istişaresinde bulunduk. Bu anlamda proje çalışması yaptık.Allah nasip etti.Göreve geldik ve biz seçim beyannamemizde verdiğimiz projelerimizi hayat geçirmeye başladık" dedi.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, görev süresi boyunca ilçenin ihtiyacı olan birçok projeyi hayata geçirdiklerini, birçok projenin de çalışmalarının devam ettiğini, hizmet noktasında iddialı olduklarını söyledi

Adaylığı döneminde verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini kaydeden Başkan Tutal, düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 5 yıllık görev süresi içerisindeki çalışmaları anlattı.

Tutal, seçim beyannamesinde bulunan 40 madde arasındaki çalışmaları başlatıp,28 çalışmayı da yeni projeler arasına ekleyerek 68 proje üzerinde çalıştıklarını, çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Belediye Başkanı Tutal, bunlardan bir tanesinin Su Sporları Göleti olarak kendileri adayken Seydişehir halkına sundukları bir çalışma olduğunu belirterek, "Kuğulu Vadisi Projesi olarak şekillendirdiğimiz bir çalışma. Şu anda Seydişehirlilerden çok Konyalıların değerlendirdiği bir tabiat parkı. Biz buna sadece su sporları göleti demiştik. İşin içine girdikten sonra Kuğulu Vadisi Projesi olarak değerlendirdiğimiz bir alan. Biz bu çalışmayı Seydişehir Belediyesi olarak organize ettik. Bu proje su sporlarının,olta balıkçılığının, etrafında kahvelerin olacağı, dinlenme tesislerin bulunduğu, Konya, Ankara, Antalya yolu üzerindeki bir çalışma. Yıllık 5 milyon araç geçiyor. Hem insanların dinlenebilmesi, en önemlisi de eko pazar dediğimiz bir pazarın oluşturulması. Gölet tamamlanmak üzere, tabiat parkına dönüştürüldükten sonra kır kahveleri, yürüyüş yolları, bunların bir kısmını şu anda hayata geçirdik. İnşallah tamamlandıktan sonra hem istihdam anlamıyla hem de insanların tabii, organik ürünlerin alışverişlerini yapabilecekleri büyük bir proje olacak. İnşaat kısmının yüzde 30'u tamamlandı. Önümüzdeki 5 yıllık dönem zarfında bu proje tamamen kullanıma açılmış olacak" dedi.

Termal tesisinhem Konyayahizmet edeceğini , hem de istihdam olarak o bölgeyi canlandıracağını kaydeden Başkan Tutal; 1999 yılından beri Seydişehir'in hayali. Şu anda biz inşaatına başladık. İnşallah bu yılın sonuna doğru Seydişehir'in ve Konya'nın hizmetine sunacağız. Su, hem kaplıca suyu, hem de mineralli su. Birçok hastalığa iyi gelen Türkiye'nin ender birkaç suyundan biri. Yatırımcılarla da görüşüyoruz. Bu da hem Konyamıza hizmet edecek, hem de istihdam olarak o bölgeyi canlandıracak, kasabalardan ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden de Konya'ya göçü durduracak ciddi bir proje" şeklinde konuştu.

Şehir merkezindeki çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Başkan Mehmet Tutal şöyle devam etti: "Şehrin merkezinde tüm belediye başkanları eski garajla ilgili proje yapmışlardır ama sonuç alamamışlardır. Özel mülkiyetler meselesini çözdük, temelini attık. Şuanda yüzde 80-85'ler noktasına kadar geldik. Burada konutlar, işyerleri, meydan, hem de otoparklar var. Şehrin merkezi eski yerleşim birimi olmasından dolayı iç içe eski binalardan oluşan bir bölgeydi. Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışma başlattık. Şu anda kamulaştırmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Yeşil alan çalışmaları başlayacak ve meydan oluşacak. Eski çarşı Seyyid Harun Camisinin tam karşısında. Konya'daki Bedesten cephe giydirmeleri gibi Arasta Çarşısına cephe giydirmelerine başladık. Birinci etabın ihalesini yapmıştık. 10-15 güne kadar teslim edilecek. Diğeri de ihalesi yapılmak üzere. Seçimler döneminde dedik ki üçlü sacayağını Seydişehir'de oturtalım. Yani AK Parti hükümeti olsun, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin imkanlarını birleştirelim. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu bir ilçe belediyesinin bütçesinin kaldırabileceği çalışmalar değil. Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışmak suretiyle projeleri hayata geçiriyoruz. Akçay Deresi Seydişehir'in tam ortasından geçen 5 kilometrelik bir dere ve bugüne kadar defalarca uğraşılmış olmasına rağmen taşkın korumasının yapılamadığı, projesinin hazır olduğu halde yapılamayan bir çalışma idi. Şu anda buranın yüzde 80-85'ler oranında taşkın koruması tamamlandı. İnşaat bir taraftan devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Seydişehir'in birkaç tane ihtiyacı var. Bunlardan birisi Hububat Borsası. Hububat Borsasını tamamladık, çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bundan sonraki çalışmalarımız soğuk hava deposu çalışmalarımız var. Bizim ilçe olarak kendi ölçeğimizdeki ilçelerle kıyasladığımız zaman mimari yapısıyla rahat bir ilçeyiz ancak buna rağmen modern parkların, caddelerin oluşturulması noktasında eksikliklerimiz vardı. Belediye önündeki meydanı oluşturduk. İlçemizde büyük bir meydan yoktu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olarak ismini koyduk. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde ikinci, üçüncü meydanları Seydişehir'e kazandırmış olacağız. İmar revizyonları riskli bir iş olmasına rağmen Konya'da taşra ilçelerinin içerisinde ilk bitiren, Seydişehir Belediyemizin meclisine getiren ilçeyiz. Şu anda büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Şehrin içme suyu şebekelerinde ciddi değişiklikler yaptık. Hem kendi belediye imkanlarımızla çalışmalar yaptık hem de şehrimizin devlet kurumları noktasında zenginleşmesi anlamıyla arsa tahsisleri, bir de tahsis edilen yerlere binaların yapılması noktasında gayretlerimiz oldu. 2018'e kadar 24 bin metrekareye yakın bir sathi kaplama, 500 bin metrekareye yakın da bir sıcak asfalt çalışmamız oldu. 2018'de hızlı bir şekilde 1 milyon metrekarelik asfaltlama çalışmalarını şu anda bitirmek üzereyiz. Seydişehir'in ana arterlerinin 30 yıl önce yapılmış olan asfaltlarının tamamını, mahalle içlerinin de 2/3 oranında asfaltını sıcak asfalt olarak atmak suretiyle kışa hazırlanıyoruz. Geri kalanını da nasip olursa önümüzdeki dönem içerisinde tamamlamış olacağız"

Seydişehir'de hizmet noktasında iddialı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gerçekten hizmet notasında artık şu 5-6 aydır mütevazi davranmıyoruz. Bugüne kadar mütevazi davranmıştık. Seydişehir'de ne kadar eski varsa o eskilerin tamamını kaldırdık. Eski cezaevini hizmet alanına dönüştürdük, Seydişehirli kullanıyor. Eski sağlık meslek lisesi şehrin merkezinde. Modern bir park haline getirdik. Eski ilçe tarım binasını yıktık, şu anda orayı da millet parkı olarak hizmete açıyoruz. Yani Seydişehir'de eski olan bir şey bırakmadık. Eski garajdan başladık, eski binaların tamamını ya restorasyonunu yaptık ya da yıkıp yeşil alana dönüştürdük" diye konuştu.

Başkan Tutal; Biz seçimler öncesi işin 3 ayak olduğunu ifade etmiştik. AK Parti hükümeti, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi. Gerçekten buna vatandaşlarımız itibar gösterdi ve görev verdi. Biz de bunu devam ettirdik. şehir merkezinin adeta yeniden imarını yaptık. Konya girişinden Bozkır çıkışına kadar, hastane çıkışı, kuğulu çıkışı, anaarter bir kısmını Büyükşehir Belediyemiz ile bir kısmını da kendimiz tamamınıyeniledik.Sosyal belediyecilik alamında farklı çalışmalara imza attık. Büyükşehir belediyemize arsasını verdiğimizşehir konağımız inşaatıbitti. Arsasını verdiğimiz Komekbinasının inşaatı devam ediyor. Seydişehir'de devlet yatırımların hızlıca olması için hem bizlerhem hükümetimiz gayret etti . Bizler Seydişehirlilere vermiş olduğumuz projelerin tamamını başlattık. Bunlarınüzerine eklemeler yapmak sureti ile projelerimizedevam ettiriyoruz. İmar revizyonları olsun,18 uygulamaları olsun. Yine sosyal belediyecilikte Seydişehir belediyesi olarak ilklere imza attık. Seydişehir Belediyesi olarak iki yıldan beriSeydişehir Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenliyoruz. Kuğulu Mesire alanında düzenliyoruz. Bu sayede Konya'nın tanıtımını sağlıyoruz. Şenlikler olsun. İlk kitap fuarlarıvb etkinlikler olsun Seydişehir'de ilkleri gerçekleştirdik. Bunlardan da gururluyuz.Vatandaşlarımız en iyilerine layık. Şuanda üzerinizde çalıştığımız 5-6 tane hasta konuk evi projemiz var. Refakatçi konuk evleri olsun , Yaşlı bakım evleri olsun üzerinde çalıştığımız ve belli bir mesafeye getirdiğimiz projelerimiz var. İnşaatlarını bir kısmına başladık yada başlayacağız. sosyal belediyecilik hem de fiziki çalışmalar noktasında sıkıntımız yok. Arabası olmayan yaşlılarımızı Konya hastaneleri dahil olmak üzere götürüyoruz. Tedavileri yaptırarak ilçemize getiriyoruz. Camilerin temizliğini yapıyoruz. Evinde kimsesi olmayan ve evini temizlemeyen vatandaşlarımızın evlerini, temizliyoruz. Evlerin bakımlarını yapıyoruz" dedi.

Azimle çalışıp, birçok projeye başarıyla imza attıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Hizmette sınır yok" elbette bu çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde oybirliğiyle Bakan Yarımcımız Harun Tüfekci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız,Selçuklu Belediyemiz,Meclis Üyelerimiz,Muhtarlarımız, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri,Yerel ve Ulusal Basın Mensupları , Teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımız ama hepsinden önce bizi buraya hetiren hemşehrilerimizindestekleri ile başardık ve güzel hizmetlere imza attık,atmayada devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamlamdı.