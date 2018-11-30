Başkan Tutal Mehmetçiklerle Buluşmaya Devam Ediyor

Adile Baysal Kültür ve Sanat evinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ve Mehmetçikler katıldı.

Başkan Tutal, vatan topraklarının savunması için birliklerine teslim olacak Mehmetçiklere üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazılı Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencin asker ocağından geçtiğini kaydeden Başkan Tutal; eskiden askere gitmeyeni hiç normal karşılamazlardı. Askerliğini yapmayana da kız vermezlerdi. Bazı örf ve adetlerimiz kısmen devam ediyor. Dünyada bizim gibi askere evladığı davul, zurnayla kına yakarak gönderen başka bir millet yok. Gerekirse bu topraklar için canını vereceksin şehit olacaksın, düğün yapar gibi şenlikle gideceksin. Böyle bir kültüre, geleneklere sahip bir milletin evlatlarıyız. Bu sayede gözümüzü hiç kırpmadan her yere rahatca girebiliyoruz"dedi.

Bizim genlerimizde ayrı bir ruh var diyen BaşkanTutal; şehitlik peygamberlik makamından sonra gelen bir makam. Biz bunu hadislerden öğreniyoruz. Milletimizin genlerinde olan kahramanlık duyguları şehitlik ve gazilik duyguları ile perçinlenmiştir. Bizim bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim düşmanımız çok, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz Türkiye'de. Bu bir vatan nöbeti ,Anadolu'da kiinsanlarınmalı , canı, namusu güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlerenasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız. Hepinize hayırlıteskereler diliyorum" dedi.