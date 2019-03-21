Başkan Tutal, Muhtarlarla Vefa Programında Buluştu

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Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede bu zamana kadar görev yapmış ve yapmaya devam eden 200'ün üzerinde muhtarla vefa programında bir araya geldi.AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, beraberinde muhtarlarla Seydişehir Belediyesi Termal Sosyal Tesisleri gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan Termal Sosyal Tesislerde incelemelerde bulunan muhtarlar, Seydişehir'e böyle bir termal tesisin büyük bir nimet olduğunu dile getirdi.Geziden sonra düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtarların ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi. Muhtarlık görevini tamamlamış veya devam eden her bir muhtarın kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Sorgun, muhtarlara hizmetleri için teşekkür etti.Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, muhtarların Seydişehir'in mahallelerine geçmişten bugüne kadar yıllarca emek verdiklerini, halkın ihtiyaçlarını devletin en üst makamlarına kadar bildirip, onlara derman olmak için ömürlerini feda ettiklerini dile getirdi. Tutal, "Şuana dek vefa borcumuzu elimizden geldiğince ödemeye çalıştık. 5 yıllık bir hizmet sürecinde 55 mahalle muhtarımızla sürekli irtibat halindeydik. Mahallelerinin isteklerini, sıkıntılarını bizlere hızlı bir şekilde ulaştırdılar. Bizlerde hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Bizim gözümüzde kıymeti oldukça yüksek muhtarlarımız ile birçok çalışmada, projede mesai yaptık. Seydişehir'e yapılan hizmetlerde muhtarlarımızın katkısı oldukça fazladır. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.Başkan Tutal, program sonunda muhtarlara hizmetlerinden dolayı onur belgesi takdim ederek teşekkür etti. - KONYA