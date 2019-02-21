Başkan Tutal, Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Seydişehir Belediyesi Nikâh Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye Başkan Tutal, kendi okul yıllarını anlatarak başladı. Okumanın önemine vurgu yaparak, bilginin toplum hayatında ve başarıya ulaşmada ne kadar önemli olduğunu, hayatında yaşadığı zorlukların hiçbir zaman onu hayattan soğutmadığını aksine onu hayata daha fazla tutunmasını sağladığını bildirdi. Tercihlerin meslek seçiminde olsun hayata yön vermede olsun ne kadar önemli olduğunu kendi hayatından örnekler vererek anlattı.

Başkan Tutal ''Sevgili gençler, bir kere hayatınızda idealiniz ve hedefiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Olduğunuz yerde kalakalırsınız. Nasıl ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr etki edemezse, hedefi olmayan kişiye de hiç kimse yardım edemez. Hayal kurmaktan korkmayın. İllaki kurduğunuz hayallerin gerçekleşmediği olacak. Bu sizi ümitsizliğe sürüklemesin aksine daha da büyük hayaller kurmaya teşvik etsin. Başkan olduğum zaman insanlara nasıl daha iyi hizmet verebileceğimin, ne tür projeleri hayata geçireceğimin hayallerini kuruyordum. Bu hayallerim var ki çalışmaları yapıyorum. Allah izin verdiği sürece de hizmet etmeye devam edeceğim'' dedi.

Öğrencilerden bir tanesi, ''Başkanım gençler için yaptığınız çalışmalar nelerdir?'' diye sordu.

Başkan Tutal ''Gençlerimiz için; konferanslar, tiyatrolar, kitap fuarları gibi birçok projelerimiz oldu. Sizlerin fikirleri bizim için çok kıymetli. Ufku açık, sorumluluğunu bilen, ahlaklı, kültürlü, vatanını milletini seven bir nesil yetiştirmek için elimizden geleni yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz'' dedi.

Söyleşi sonunda öğrencilere, Başkan Tutal çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Bültenler