Başkan Tutal, Seydişehir'e Nefes Aldıracak Projesini Anlattı

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Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'i tarihi ve turizm açısından geliştirecek projelere devam ediyor.Birçok projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Halkın gönlüne girmek eser üretmekle olur. Biz de Kuğulu Projesi gibi daha birçok projelerimiz ile önemli eserler ürettik ve çok şükür hemşehrilerimizin gönlüne girdik. Kuğulu Projesi, ekopazar ile adından ulusal çapta söz ettirecek önemli projelerimizdendir. Kuğulu Vadisi Projesinde taşınması gereken marangozlar ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz, gerekli görülürse kooperatif noktasında değerlendirmeler yapılacak, şeffaf belediyecilik adına esnaflarımız ile istişare yapılıp esnaflarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.Kuğulu Vadisi Projesi hakkında detaylı bilgi aktaran Başkan Tutal, "Konya-Antalya Karayolu güzergahında yer alan 1.7 milyon metrekarelik alana yapılmıştır. Alanda bulunan 1. gölet 100 bin metrekare olup 2. gölet ise 500 bin metrekare ve toplamda 600 bin metrekare gölet alanı, 54 bin metrekarelik Ekopazar, 16 bin metrekare ziyaretçilere açılacak olan sera olacaktır. 37 bin metrekarelik alanda spor tesisleri, macera parkı, lunapark, seyir terası, kır kahveleri, paintball alanı, kamp ve karavan turizminin yapılacağı alanlar bulunacaktır. 25 bin metrekare midilli çiftliği, göl çevresinde kafe ve restoranlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, 2 bin metrekare alanda su sporları ve orman köşkü yer alacak. Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilen C tipi mesire alanından çevrilen 484.5 hektarlık alan da 'Kuğulu Tabiat Parkı' olarak kabul edilmiştir. Projeyi KOP, DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü ile ortak çalışarak yürütüyoruz. Bu çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olup turizm ve ticaret alanında da büyüyerek katkı sağlayarak ilçemize birçok alanda güzellik katacaktır" şeklinde konuştu. - KONYA