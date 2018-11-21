Başkan Tütüncü, Belediye Personeli ile Kahvaltıda Buluştu

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda buluştu.
Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi
'ndeki şantiyede düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, birlikte çalıştığı personeli ile özel ortamlarda da bir araya geldiklerini belirtti.
Yol arkadaşları ile güzel işler ortaya koyduğunu anlatan Tütüncü, "Kepez'i, 2009'da göreve geldiğimiz noktadan bugün çok ileriye taşıdık. Bu başarıda hepinizin emeği ve alın teri var. Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek hemşehrilerimizin bizlerden beklediği hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımız nice güzel günler temenni ediyorum." diye konuştu.
Çalışanlarıyla, mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Tütüncü, konuşmasının ardından günün anısına fotoğraf çektirdi.
Fevzi Çakmak Mahallesi,Hakan Tütüncü,Kepez
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:08