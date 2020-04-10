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Başkan Tütüncü'den esnafa kira müjdesi

Kepez Belediyesinden, ticari tesislerini işleten esnafa kira desteği geldi.

10.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:57
Başkan Tütüncü'den esnafa kira müjdesi
Kepez Belediyesinden, ticari tesislerini işleten esnafa kira desteği geldi. Başkan Hakan Tütüncü, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belediyeye ait işyerlerinden Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacaklarını duyurdu.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ilçesinde ciddi tedbirler alan Kepez Belediyesi, virüsle mücadele sürecinde ticari tesislerini işletenleri de unutmadı. Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını sürecinde olumsuz etkilenmemeleri için ticari tesislerini işleten esnafa kira desteği geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla belediyeye ait tesisleri işleten esnaftan 3 ay boyunca, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacaklarını açıkladı.

"Amasız, şartsız tüm esnafımızın yanındayız"

"Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" diyen Başkan Tütüncü, "Belediye olarak salgının yayılmasını önlemek için ilçemizde bütün önlemleri aldık, alıyoruz. Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnafımıza bu zor günlerinde güçlü bir destek verelim istedik ve kiracımız olan esnafımızdan 3 ay boyunca kira almayacağız. Esnafımızın yanında bu zor günlerde olmayacaksak ne zaman olacağız. Şimdi esnafımızın arkasında daha güçlü bir şekilde durma vaktidir. Korona virüse karşı amansız bir mücadele verdiğimiz bu günlerde esnafımızın, belediyemiz kiracılarının mali açıdan zora düştüğü hepimizin malumu. O yüzden amasız, şartsız tüm esnafımızın ve kiracılarımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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