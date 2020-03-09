Başkan Tütüncü'den kadın personeline karanfil
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl Pazar gününe denk gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerinin kadınlar gününü kutladı.
09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:07
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl Pazar gününe denk gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerinin kadınlar gününü kutladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın personellerine kırmızı karanfil dağıttı. Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle Başkan Tütüncü, 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerini ziyaret etti. Kadın personellerinin kadınlar gününü kutlayarak, kırmızı karanfil dağıtan Tütüncü, erkek personellerinin de ellerini sıkarak, hal hatır sordu. Belediyeye gelen kadın hemşehrilerinin de kadınlar gününü kutlayan Tütüncü, "Bizim için her gün kadınlar günüdür. Bu gibi faaliyetler aslında gönüller kazanmak için bir vesiledir. Toplumsal yapımızın şekillendirilmesinde kadınlarımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kadınlarımızın hayattaki mücadeleleri, emekleri, fedakarlıkları hiç bir şeyle ölçülemez" dedi. - ANTALYA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadın personellerine kırmızı karanfil dağıttı. Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle Başkan Tütüncü, 9 Mart Pazartesi gününün ilk mesai saatinde kadın personellerini ziyaret etti. Kadın personellerinin kadınlar gününü kutlayarak, kırmızı karanfil dağıtan Tütüncü, erkek personellerinin de ellerini sıkarak, hal hatır sordu. Belediyeye gelen kadın hemşehrilerinin de kadınlar gününü kutlayan Tütüncü, "Bizim için her gün kadınlar günüdür. Bu gibi faaliyetler aslında gönüller kazanmak için bir vesiledir. Toplumsal yapımızın şekillendirilmesinde kadınlarımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kadınlarımızın hayattaki mücadeleleri, emekleri, fedakarlıkları hiç bir şeyle ölçülemez" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Tütüncü'den kadın personeline karanfil
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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