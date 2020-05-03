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Başkan Tütüncü'den sanal ortamda ev ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ev ziyaretlerini sanal ortama taşıdı.

Başkan Tütüncü'den sanal ortamda ev ziyareti
03.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:52
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ev ziyaretlerini sanal ortama taşıdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her Ramazan ayında vatandaşları ziyaret eden Tütüncü, bu yıl görüntülü arama yaparak hemşehrilerinin evlerine konuk oldu.
Sanal ortamda hemşehrileriyle sohbet eden Tütüncü, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Tütüncü paylaşımında "Sevgimiz mesafeleri yok ediyor. Bu güzel akşamlarda yeni yeni gönül yolları yapmak ne güzel. Sevenlerimiz neredeyse biz oradayız. Sanal ev ziyaretleri ile Ramazan akşamlarını renklendirmeye, hemşehrilerimize moral olmaya devam." ifadelerini yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Haber

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