Başkan Tütüncü, Drift Yarışlarına Katıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:52

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede düzenlenen drift yarışlarına katıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, Hasan Doğan Stadı otoparkında düzenlenen "Kepez'de Drift Zamanı" etkinliğine "Hababam Sınıfı" filmi oyuncularıyla katıldı.Farklı il ve ilçelerden yarışmacı ve seyircilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, modifiye araçların sergisi de yapıldı. Her biri farklı özelliklerde 35 gruptan 300 aracın katıldığı etkinlikte 1 profesyonel drift aracı, 4 şov aracı da gösteri yaptı. Tütüncü bir yarışmacının aracı ile drift yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, otomobil tutkunlarını Kepez'de buluşturduklarını belirterek, söz verdikleri drift ve drag pistini tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Modifiyeciliğin yanlış bir iş olmadığını vurgulayan Tütüncü, bu işin bir tutku, yaşam tarzı olduğunu aktardı.