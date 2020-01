Başkan Tütüncü: "Gençlerimiz bu ülkenin istikbali"

Duacı Gençlik Kampı'nda lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, gençlerin bu ülkenin istikbali olduğunu belirterek, "Sizlerde kendinizi bu ülkenin aydınlık yarınları olarak görmeli ve kendinizi geleceğe en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olmalısınız" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Konya Temsilciliğinin lise öğrencileri için koordine ettiği kampı ziyaret etti. Duacı Gençlik Kampı'nda misafir öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, belediyesinin gençlere yönelik yaptığı örnek projeleri anlattı. Bir ülkenin geleceği için çocuk ve gençlerin çok kıymetli olduğuna değinen Tütüncü, Kepez'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını ve bu zaman zarfında gençlerle birlikte çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Gençleri çok sevdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, gençlere yönelik çalışmalarla tanınan ve bilinen bir belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.



"Gençlik kampları çok önemli"



Çocuk ve gençlerin bir ülkenin, bir milletin geleceği olduğuna değinen Tütüncü, "Eğer milletler gençlerini, çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirebilirlerse geleceğinden emin olurlar. Bu kamplar dinlenmek için, eğlenmek için. Ancak dinlenirken ve eğlenirken öğrenmek, yeni deneyimler kazanmak, yeni bilgiler edinmek için birer vesile. Bu gibi birlik ve beraberlikleri kendiniz için bir fırsat olarak görün ve bunları kaçırmamaya gayret edin. Çünkü bu kamplarda hem dostluğunuzu, hem de arkadaşlığınızı pekiştireceksiniz" diye konuştu. TÜGVA'nın çok değerli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları da yakından takip ettiğini belirten Tütüncü, bu çalışmaların öğrencilere önemli değerler kattığını da sözlerine ekledi.



"Gençler kendilerini yetiştirmeli"



Her gencin bu ülkenin istikbali olduğuna değinen Tütüncü, "Bizler lise öğrencilerimizi iyi bir biçimde yetiştirebilirsek, hem de yüksek öğretime taşımada belli bir başarıya ulaştırabilirsek; ben inanıyorum ki o liseli gençler ülkemizin yarınlarını çok daha güzel bir şekilde inşa edecekler. Aslında gençlerin enerjisini dinamik bir enerjiye dönüştürmüş olacağız. Ülkemizin aydınlık geleceğine de birer birer kilometre taşlarını da yerleştirmiş olacağız. Kendinizi bu ülkenin aydınlık yarınları olarak görmelisiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olmalısınız. Devletimiz, milletimiz, aileleriniz sizlere bir çok imkanlar sağlıyor. Sizde bu imkanları çok iyi değerlendirmek suretiyle sizden sonra gelecek kuşaklar için farklı bir takım hayaller kurmalı ve kendinizi geleceğe güçlü taşımalısınız" dedi.



"Toplumun sevgiye ihtiyacı var"



"Kendinizi bu ülkenin geleceğinden sorumlu hissetmezseniz işte biz o noktada başarıya ulaşamayız" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Lise yıllarınızı bu sorumluluk bilinci içinde geçirmenizi arzu ediyorum. Hayatın her noktasında sevgiye, saygıya, kardeşliğe, dostluğa dayalı güçlü toplumsal yapıyı inşa etmemiz, oluşturmamız gerekiyor. Bugün toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Gördüğümüz her olumsuzluğun temelinde sevgisizlik, sevgiden yoksun olmanın, sevginin dilini konuşamamanın etkisi çok büyük. Topluma sevgi aktarmak için güçlü bir toplumsal yapıyı inşa etmek zorundayız" diye konuştu - ANTALYA

Kaynak: İHA