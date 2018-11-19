Başkan Tütüncü, Lise Öğrencileriyle Buluştu

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:24

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi ve Antalya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde Osman Gazi Semt Konağı Konferans Salonu'nda lise öğrencilerinin katılımı ile bir etkinlik düzenlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, şehrin idaresinde gençlerin söz sahibi olmasının önemli olduğunu vurguladı. Ortaya konulan imkanların gençler tarafından sahiplenilmesi gerektiğine dikkati çeken Tütüncü, yapılan çalışmalarda gençlere ufuk açmaya devam edeceklerini bildirdi.