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Başkan Tütüncü'nün gençlik buluşmaları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

08.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:44Başkan Tütüncü'nün gençlik buluşmaları
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kepez Belediyesi'nin gençlere yönelik en önemli projelerinden biri olan 'Kepez Gençlik Buluşmaları' ilçedeki okullarda tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Tütüncü, öğrenci orkestrasının da mini konserine konuk oldu. Okulun şeref defterini imzalayan Tütüncü, daha sonra gençlerle bir araya gelmek için toplantı salonuna geçti.

"Başkanlık meslek değil, geçici bir görev"

Gençlere özgeçmişi hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, belediye olarak önceliklerinin hemşehrilerine hizmetin en iyisini götürmek olduğunu söyledi. Antalyalılar için hizmetin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve siyaset kariyeri takdirini de Antalyalılara bıraktığını belirten Tütüncü, belediye başkanlığının bir meslek değil, geçici bir görev olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da tek tek cevapladı. Kimi öğrenci şiirden hoşlanıp hoşlanmadığını sorarken, kimisi de kariyer planlamasını sordu. Yaklaşık bir saat süren ve soru-cevap şeklinde devam eden Kepez Gençlik Buluşmaları günün anısına öğrenci ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Kepez Belediyesi'nin Gençlik Buluşmaları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı boyunca farklı okullar da devam edecek. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Erol Yılmaz, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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