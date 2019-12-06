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Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen sporcu, gençlik buluşmaları etkinliği kapsamında, Envar Okulları Anadolu ve Fen Liselerini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle bir araya geldi.

06.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:36Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu
Belediyesi tarafından düzenlenen sporcu, gençlik buluşmaları etkinliği kapsamında, Envar Okulları Anadolu ve Fen Liselerini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda sporcu, gençlik buluşmaları adıyla hayata geçirilen etkinlik, öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Kepez İlçe Gençlik ve Müdürü Yüksel Durul ile futbol, basketbol, voleybol ve taekwondo branşlarından oluşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları ve yöneticileriyle birlikte okula gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Okulun Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ile Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca ile öğrenciler karşıladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Başkan Tütüncü ve sporcular, öğrencilerin spor dünyasına ilişkin sorularını cevapladı. Etkinlik sonrası, öğrencilere hediye olarak getirilen topları imzalayan Tütüncü, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca'ya da Futbol Milli Takımının 100 yıllık bir formasını armağan etti. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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