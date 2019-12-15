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Başkan Tütüncü, personeliyle yemek sırasında

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün belediye yemekhanesinde sıraya girerek, yemek alması ve personeliyle birlikte yemek yemesi sosyal medyada hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı.

15.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:38Başkan Tütüncü, personeliyle yemek sırasında
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün belediye yemekhanesinde sıraya girerek, yemek alması ve personeliyle birlikte yemek yemesi sosyal medyada hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı.

Belediye personelinin hakkını alın teri kurumadan ödeyen ve personelinin iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fırsat buldukça öğle yemeklerini de personeliyle yiyor. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Tütüncü, öğle yemeğini belediye yemekhanesinde personeliyle beraber yedi. Tütüncü, her zaman olduğu gibi önce yemek sırasına girerek yemeğini aldı, ardından da denk gelen bir masaya oturarak, personeliyle yemeğini yedi.

Sosyal medyadan övgüler

Ardından personelin öğle arasını verimli bir şekilde değerlendirdiği bölüme geçerek, masa tenisi karşılaşmalarını izleyen Tütüncü, ardından da kendisi de personeliyle masa tenisi oynadı. Tütüncü'nün belediye yemekhanesinde sıraya girerek, yemek alması ve personeliyle birlikte yemek yemesi de sosyal medyada hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı. Tütüncü ile ilgili sosyal medyada, "Burası bir belediyenin personel yemekhanesi. Sıradakilerden biri başkan. Acaba hangisi? Bu görüntülere pek alışık değiliz de. Seçilmişlere yakışan en önemli şey tevazu bence. Alkışlar", "Çocukla çocuk olan, yaşlının elini öpen, tarlada ırgatla yan yana duran ve beyefendiliğiyle gönüllere taht kuran daha gelmez böylesi iyi ki varsın başkanım" paylaşımları yapıldı. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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