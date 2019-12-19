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Başkan Tütüncü: "Şehit annelerimiz en değerli varlığımız"

Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın anıldığı 'Kepez Şehitlerini Anıyor' programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Onlar bizim en değerli varlığımız" dedi.

19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:18Başkan Tütüncü:
Şehit Jandarma Er Hakan 'nın anıldığı ' Şehitlerini Anıyor' programına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Onlar bizim en değerli varlığımız" dedi.

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kepez şehitlerini anıyor. Kepez'de şehitlerin adının verildiği 18 okul tarafından gerçekleştirilecek olan programların ikincisinde, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya anıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın adını taşıyan ilkokulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı. 'Kepez Şehitlerini Anıyor' adlı programa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Şehit ve Gazi Aileleri ve Malülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, şehidin annesi Fatma Karakaya ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Duygu yüklü programda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Fatma annemizin şahsında bütün şehit annelerimizin ellerinden binlerce kez hürmetle öpüyorum. Şehit ailelerimize sağlıklar ve afiyetler diliyoruz. Onlar bizim en değerli varlığımız. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerden inmesin, Ezan-ı Muhammed-i dinmesin, vatanımız bölünmesin, şehitlerimizin hatırası ebediyen kalplerimizde yaşasın" dedi.

Program Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere çiçek takdimi ile sona erdi. - ANTALYA

Karakaya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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