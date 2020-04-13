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Başkan Tütüncü semt pazarlarını denetledi

Pazar alanlarında aldıkları Korona virüsü tedbirlerini yerinde kontrol etmeyi sürdüren Başkan Hakan Tütüncü, sağlıklı alışveriş için pazar alanlarında tüm önlemlerin alındığını söyledi.

13.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:09
Başkan Tütüncü semt pazarlarını denetledi
Pazar alanlarında aldıkları Korona virüsü tedbirlerini yerinde kontrol etmeyi sürdüren Başkan Hakan Tütüncü, sağlıklı alışveriş için pazar alanlarında tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesindeki, pazar alanlarını ziyaret ederek hem Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla aldıkları tedbirleri kontrol ediyor, hem de esnafa ve hemşehrilerine moral desteği veriyor. Geçtiğimiz pazar gününden itibaren semt pazarlarında virüs salgınına karşı aldıkları önlemleri denetlemeye başlayan Başkan Tütüncü, ilçede bulunan tüm pazar alanlarını gezmeye devam ediyor. Maske ve eldiven takan Başkan Tütüncü, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pazar alanını dolaşarak, Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik aldıkları tedbirleri kontrol ediyor. Tütüncü, hal ve hatırlarını sorduğu esnafın ve hemşehrilerinin isteklerini de sosyal mesafe kuralına uyarak dinliyor.

"Sağlıklı alışveriş için tüm önlemleri aldık"

Pazar yerlerini ziyaret etmeyi sürdüreceğini belirten Tütüncü, "Pazar yerlerini ziyaret ederek, virüs salgınının yayılmasına karşı aldığımız tüm tedbirleri sıkı bir biçimde takip ediyor, etmeye de devam edeceğiz. Zabıta personelimiz, giriş ve çıkış kontrolü ile pazar yerlerindeki esnaf ve vatandaş yoğunluğunu azaltıyor. Tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe kurallarını da sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı yerleştirdik. Pazarcı esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza maske de dağıtıyoruz. Virüs salgınına karşı sağlıklı ve güvenli alışveriş için pazar alanlarımızda tüm tedbirleri aldık ve bu tedbirleri de sıkı bir şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.

Pazar ziyaretiyle hemşehrilerine moral vermek istediğini aktaran Tütüncü, "Bu zor günlerde birlikte olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kepez'in bütün pazarlarında hemşehrilerimle olmaya devam edeceğim. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Pazar yerlerinde virüs tedbirleri

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelge kapsamında, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanları demir bariyerlerle kapatıyor. Salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla da pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştiriliyor. Alınan tedbirler kapsamında pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınıyor. Zabıta ekipleri, içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasını da sıkı şekilde kontrol ediyor. Bu amaçla pazar girişlerinde kontrol noktaları oluşturuluyor. Yine İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerinde giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan satışlara da izin verilmiyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de pazar alanlarındaki dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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