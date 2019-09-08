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Başkan Tütüncü: "Umut dolu bir eğitim öğretim yılı olsun"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı vesilesiyle, "Güzel, uzun bir tatil oldu.

08.09.2019 12:56 Başkan Tütüncü:
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı vesilesiyle, "Güzel, uzun bir tatil oldu. Dinlendiniz, eğlendiniz, şimdi okul vakti. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hepinize mutlu, neşeli bir dönem diliyorum" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tütüncü mesajında, "Yeni öğretim yılı başlıyor. Güzel, uzun bir tatil oldu. Dinlendiniz, eğlendiniz, şimdi okul vakti. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hepinize mutlu, neşeli bir dönem diliyorum. Değerli öğretmenlerim, sizler geleceğin mimarlarısınız. Kutsal mesleğimizin sorumluluğunu kalbinizde taşıyorsunuz. Bunu biliyorum ve size çok güveniyorum. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları önemseyelim, her fırsatta onlara değerli olduklarını hissettirelim. Onların ellerinden, kalplerinden, hayallerinden birlikte tutalım. Biz hep yanınızda olacağız, hem sizin, hem de çocuklarımızın. Umut dolu güzel bir yıl olsun. Sizi çok seviyorum ve hepimize başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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