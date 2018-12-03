Başkan Uçak Sosyal Medyadan Gelen Çay Davetini Geri Çevirmedi

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:48

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden çaya davet eden Yılmaz ailesinin evine misafir oldu.Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Girelli Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal medya hesabı üzerinden kendisine çay davetinde bulunan Yılmaz ailesini ziyaret etti. Başkan Uçak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu, "Malum havalar çok soğuk. Bir çayınızı içerim." paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Başkan Uçak, paylaşımın altına yorum yapan Yılmaz ailesini ise evinde ziyaret etti.Başkan Uçak ziyaret sonrası, "Sözümüzü tuttuk, hastaneden yeni çıkan bayan kardeşimiz bizleri davet edince geç saat bile olsa davetlerine icabet ettik. İkram ettikleri çay ve çayın yanında kıstırma için ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Yılmaz ailesi Alaşehir'de bir ilki gerçekleştirdiği için Başkan Uçak'a teşekkür ederken, Başkan Uçak ziyaretini kendi çektiği fotoğrafla yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. - MANİSA