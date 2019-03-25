Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

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Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, Yeşilyurt Mahallesinde hemşerileri ile bir araya geldi.Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak, Alaşehir ilçe merkezinden konvoy ile hareket ederek şehir içi turunun ardından Yeşilyurt Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Uçak, "Alaşehirimizi 50 yıl ileriye götürecek olan 39 dev projemizin yerleri ve finansmanları hazır. Alaşehirimize ilk etapta ve en hızlı, en kısa sürede TOKİ getirilecek. Hemen ardından Sayın Bakanımızın da müjdesini verdiği ve Alaşehirimizde bin beş yüz dönüm arazi üzerine kurulacak olan Organize Sera Bölgemiz ile 3 bin kardeşimiz 12 ay sigortalı iş imkanı elde edecek. ve ilk üretim yapma hakkını da Alaşehir'imizde yaşayan çiftçilerimize vereceğiz" dedi.Alaşehir'de istihdam sağlayacak projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan Uçak, "Kuracak olduğumuz Organize Sanayi Bölgemiz Alaşehir'e geldiğinde ekonomik olarak katkısının yanı sıra yine Alaşehirlilerimize istihdam sağlanacak. Rektörümüzden onayını aldığımız ve Cumhur İttifakımızın destekleriyle açmayı planladığımız dört yıllık Ziraat Fakültemizde Alaşehirimize değer katacak. Fakültemizin bir bölümü de Yeşilyurt Mahallemizde yer alacak. Yani kısacası bizler son zamanların en şanslı yerel seçimlerini yaşayacağız. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben 87 mahallemizle ve 105 bin nüfusumuzla ölüme gitmeye hazırım" diye konuştu.Başkan Ali Uçak'a AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan eşlik etti. - MANİSA