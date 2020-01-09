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Başkan Uçar'dan Türkiye Gazetesine ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürü Özcan Bilgin'i ziyaret etti.

09.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:27Başkan Uçar'dan Türkiye Gazetesine ziyaret
Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin'i ziyaret etti.

Uçar 9 aylık başkanlık sürecinde ki çalışmalar hakkında Bilgin ile bilgi alışverişinde bulundu. Uçar, göreve geldikleri ilk günden berri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktararak" Yakutiye Belediyesi olarak 20'ye yakın köyümüzde Millet Konakları inşa ettik. Millet Konaklarımızı 2020'nin sonuna kadar bütün köylerimize yapmayı planlıyoruz. Millet Konaklarımız öğrencilerimizin rahatça ders çalışacağı yerler olacak. Kentte yapılan ilim buluşmaları ile Erzurum'da bir ilki yapıyoruz. Her köyümüze halı saha yapmayı planlıyoruz. Kentte yer alan bir çok alanı ise yeşil alana çevireceğiz" dedi.

Başkan Uçar, 2020 yılını Saltuklu Yılı olarak ilan edeceklerini belirterek, yıl boyunca bu konu üzerinde tarihi ve bilimsel çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Uçar'ın konuşmalarının ardından Bilgin ziyaretlerinden dolayı Uçar'a teşekkür etti. - ERZURUM

Türkiye Gazetesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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