Başkan Uçar, Yakutiye'yi karış karış geziyor

Yaklaşık altı aylık sürede Yakutiye 'nin bütün köylerini gezen ve halkın içinde gezen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, eksikleri tespit ettiklerini ve artık icraate dönüştürmeye hazır olduklarını söyledi.31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle birlikte Yakutiye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Başkan Mahmut Uçar, Belediyeye bağlı 44 mahallenin tamamımı dolaşarak eksiklikleri tespit etti ve seçmenlerinin taleplerini not etti.Seçim öncesi gittiği köylerde, göreve geldikleri takdirde ilk olarak şehrin röntgenini çekerek öncelikli eksiklikleri tespit edeceklerini kaydeden Dr. Mahmut Uçar, geçen altı aya yakın sürede gezmedik mahalle ve köy bırakmadıklarını ve öncelikli yapılacak hizmetleri planlamaya başladıklarını kaydetti.Halı saha, asfalt, düğün salonu, taziye evi ve çocuk oyun parkları taleplerinin öncelikli istekler olduğuna dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, belediyenin maddi imkanları ölçüsünde bu talepleri yerine getirmeye çalışacaklarını bildirdi.Gittikleri her yerde yoğun teveccüh gördüklerinden dolayı memnun olduklarını ve bu ilgiye karşın, yoğun çalışarak halkın beklentilerine cevap vereceklerini söyleyen Başkan Mahmut Uçar, "AK Parti'nin seçim sloganı olan 'gönül belediyeciliği' ilkesiyle hemşehrilerimizden gelen isteklere öncelik veriyoruz" dedi.Uçar, "Asfalt, karo, yeşil alanlar ve çocuk parkları gibi rutin hizmetler zaten bizim asli görevimiz. Bunların dışında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da en ücra köylerimizde varlığımızı hissettirecek, muhtarlarımızın da öncülüğüyle hemşehrilerimizin her zaman hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.Kentsel dönüşüme giren ancak yine de bu bölgede yaşayan insanların olduğu ara sokak ve mahallelerin büyük bölümünü bu yaz sezonunda asfaltladıklarını da kaydeden Mahmut Uçar, buralarda yaşayan vatandaşların temizlik, yeşil alan ve çocuk parkı isteklerini de yerine getireceklerini bildirdi.Yakutiye bölgesinin günün her saatinde yoğunluk yaşanması nedeniyle oldukça hareketli geçtiğine vurgu yapan Mahmut Uçar, okulların açılmasıyla birlikte bu hareketliliğin daha da arttığına dikkat çekti.Bu yüzden özellikle temizlik konusunda yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Uçar, "İnşallah alacağımız tedbirlerle Yakutiyemizi hak ettiği ölçüde temiz ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi. - ERZURUM