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Başkan Üçok: "1957. yerli otomobile talibiz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" dedi.

27.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:35 Başkan Üçok:
Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'nin Otomobili'nin ön gösterim aracının tanıtım törenini heyecanla takip ettiklerini belirten Başkan Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" diye konuştu.

Türkiye'nin yarım kalan yerli otomobil hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Üçok, "Bugün Türkiye için bir milattır. 60 yıl önce 'Devrim' ile başlayan uzun yıllardır ülkece hayalini kurduğumuz, yarım kalan hikayemiz 'Türkiye'nin Otomobili' milletimizin huzuruna çıktı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Üçok, Suluova, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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