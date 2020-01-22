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Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ konutları inşaat alanında incelemede bulundu.

22.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:32Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme
Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ konutları inşaat alanında incelemede bulundu.

İlçenin değişim ve dönüşümü için büyük projelerin hayata geçirilmesi amacıyla gayret gösteren Belediye Başkanı Fatih Üçok, Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ile Saraydüzü Mahallesinin kesiştiği bölgedeki 4. Etap TOKİ konutları inşaatında inceleme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Konutların hızla yükseldiğini belirten Başkan Üçok, "Yeni bir yaşam merkezi olacak olan 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulunduk. İlçemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. En büyük projemiz halkımızın mutluluğudur" dedi. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Kaynak: İHA

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