Başkan Ulutaş, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
14.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:57
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Tıp Bayramı dolayısıyla Kaş Devlet Hastanesi'nde servisleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Mutlu Ulutaş, hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu ve çiçek verdi.
Başkan Ulutaş, sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Doktorların insana verdiği değer ve hizmet önemlidir. Sağlık çalışanlarının dünyada gündem teşkil eden virüsle ilgili mücadelesi akdirle karşılanmaktadır. İnsan sağlığını esas alan zor fakat kutsal görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederim. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlarım." dedi. - ANTALYA
Tıp Bayramı dolayısıyla Kaş Devlet Hastanesi'nde servisleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Mutlu Ulutaş, hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu ve çiçek verdi.
Başkan Ulutaş, sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Doktorların insana verdiği değer ve hizmet önemlidir. Sağlık çalışanlarının dünyada gündem teşkil eden virüsle ilgili mücadelesi akdirle karşılanmaktadır. İnsan sağlığını esas alan zor fakat kutsal görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederim. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlarım." dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Mutlu Ulutaş, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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