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Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

09.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:14Başkan Ünverdi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kamuoyunun bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görev icra eden gazetecilerin toplumun gelişmesinde önemli bir misyon üstelendiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın meslek ilkeleri çerçevesinde verme ve toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Ünverdi, "Basın sektörü gibi bir alanda çalışmak meşakkatli ve zor bir iş. Gece gündüz, sıcak ya da soğuk demeden gazetecilik mesleğine sahip çıkan, haber kaygısıyla güçlüklere göğüs geren basın mensuplarımızın koşullarının iyileştirilmesi hepimizin öncelikli dileğidir" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin gelişmesinde en önemli unsurlardan bir tanesinin özgür ve objektif basının varlığı olduğunu belirten Ünverdi, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Basın kuruluşlarımızın ve basınımızın güçlü olması demokrasimizin de güçlü olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple basın kuruluşlarının özgür çalışma ortamının sağlanması ve günün teknolojilerine uygun imkanlara kavuşması büyük önem taşımaktadır. Günümüz teknolojileri ile yaşanan olaylara, gelişmelere anında ulaşma imkanı bulunmaktadır. Böylesi bir dönemde doğru bilgiye ulaşma konusunda basın mensuplarımızın yaptığı işin hassasiyeti çok daha belirgin hale gelmekte ve kendilerine önemli görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kentimizde olmak üzere tüm basın mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri, hassasiyet ve mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP

Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: İHA

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