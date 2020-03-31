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Başkan Uygur'dan korona selamlaşması

Torbalı'da koronavirüse karşı önlemleri artıran ve bu kapsamda yapılan çalışmaları inceleyen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, kendisiyle selamlaşmak isteyen gençlerle 'Korona selamlaşması' yaptı.

31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:59
Başkan Uygur'dan korona selamlaşması

Torbalı Belediyesi koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor. İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda Torbalı Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, mezarlıklar, parklar başta olmak üzere birçok yeri tepeden tırnağa dezenfekte ediyor.

KORONA SELAMLAŞMASI

Yoğun mesai harcayan ekipler cadde ve sokakları da ihmal etmiyor. Kaldırımlardan korkuluklara, ATM'lere kadar vatandaşın yoğun kullandığı alanları ayrıntılı dezenfekte ettiren belediyenin önlemleri artıyor. 9 ekibin 24 saat gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da sık sık takip ediyor. Dün gece Barış Yapı'daki çalışmaları takip eden Uygur, kendisiyle selamlaşmak isteyen gençlerle 'Korona selamlaşması' yaptı. Tokalaşmaktan kaçınan Uygur, dirsek tokuşturarak gençlerle sohbet etti.

EVDE KAL SAĞLIKLI KAL

Belediye olarak üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Torbalı Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan tüm hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekiplerimiz ile 7/24 hizmet veriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız da ilçe genelinde tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız. Evde kal, sağlıklı kal Torbalı " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: İsmail Uygur, Koronavirüs, Torbalı, Uygur, Güncel
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