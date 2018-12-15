Başkan Uysal, '12 Ay Turizm İçin Gerçek Bir Plana İhtiyacımız Var'

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:49



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:49

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "12 ay turizm iddiasını gerçek bir iş planına, gerçek bir operasyon planına kavuşturup tatbik etmek gerekiyor ki, pastamız büyüsün, Antalya'mızın üretebileceği katma değer maksimize olsun" diye konuştu.Başkan Uysal, Ocak 2018'de kuruluş çalışmaları tamamlanan TÜRSAD tarafından, Kundu'da bir otelde ilk kez düzenlenen Otel Satın Alma Yöneticileri ve Çözüm Ortakları Buluşması'nın açılışı oturumuna katıldı.Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın sahip olduğu turizm potansiyelinin önemli bir bölümünün hala harekete geçirilmemiş olduğunu söyledi. Deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı kitle turizminde gerek fiyat dengesi gerekse hizmet kalitesiyle Antalya'nın tartışılmaz bir şekilde dünya turizm haritasının en önemli destinasyonu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bizim çok daha fazlasını yapacak potansiyelimiz var. Antalya'mız mevcut turizm potansiyelini 5'e katlayacak güce sahip" dedi.Antalya'nın yüksekliği 3 bin 150 metreye uzanan sıra dağları, akarsuları, şelaleleri, 650 kilometrelik kıyı şeridi ve 400 antik kentiyle eşi bulunmaz bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu kaydeden Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:"Maalesef, belli bariyerlere takıldığımız için istediğimiz noktada değiliz. Ama biz çok iyi iş planı yaparak ve uygulayarak 12 ay turizm yapacak kalitede ve kalibredeyiz. İnsan gücü açısından, doğa nitelikleri açısından ve ekonomik rekabet açısından bu potansiyele sahibiz. Bunun hep sözünü ediyoruz. 40 yıldır her mikrofonu alan sözünü ediyor, '12 ay turizm' diye ama gerçek bir iş planına, gerçek bir operasyon planına kavuşturup tatbik etmek gerekiyor ki, pastamız büyüsün, Antalya'mızın üretebileceği katma değer maksimize olsun."TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç ise başta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali başta olmak üzere turizme ve turizm sektörüne katkılarından dolayı Başkan Uysal'a teşekkür etti. Başkan Uysal, konuşmaların ardından TÜRSAD 2018 sektör buluşmasının açılış kurdelesini kesti ve programa katılan tedarikçi firmaların stantlarını gezdi. - ANTALYA