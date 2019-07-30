Başkan Uysal, ABB'yi ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Belediyeler Birliği(ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Birlik Encümenini makamında kabul etti.



Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlikte üyesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birlik danışmanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Birlik Encümeni, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'yü her iki görevi için de kutlayıp başarılar diledi.



Birliklerin ortak akıl kültürünün ortaya çıkmasına katkı sağlayan kurumlar olduğuna işaret eden Başkan Uysal, şöyle konuştu; "Birlik, kamusal bir kurum ama sivil toplum kuruluşu özelliğiyle de öne çıkıyor. Medeni milletler, ortak akılla yönetilen milletlerdir. Demokratik katılımla, istişare ile oluşturulan ortak akıl sonucu yaşatılan, doğru eğilimini uygulamaya taşıyabilen milletler dünyada başarılı olurlar. Akdeniz Belediyeler Birliği gibi bir kurumun varlığından memnunuz. Bu tip birliklerin, bütün Türkiye genelinde böyle bir siyaset üstü ortak akıl çalışmasına öncülük etmesini diliyoruz."



Başkan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ın 2014'te seçilmesinden bugüne kadar, Akdeniz Belediyeler Birliği'ne çok ciddi katkıları olduğunu belirtti.



Başkan Uysal'la yaptıkları istişare ve değerlendirmelerle, ortak akıl oluşturma ve belediyelerin sorunları üzerine beraber düşündüklerini ifade etti. Başkan Tütüncü; "Önümüzdeki süreçte Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında; belediyelerin sorunları ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri birlikte ortaya koymak hedefimiz ve düşüncemiz var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA