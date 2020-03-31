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Başkan Uysal aşevini inceledi: "Kapasite 2 katına çıktı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsle mücadele kapsamında yeniden yapılanan belediyenin aşevinde incelemelerde bulundu.

31.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:25
Başkan Uysal aşevini inceledi:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüsle mücadele kapsamında yeniden yapılanan belediyenin aşevinde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, salgın öncesi günlük 930 kişiye hizmet veren aşevinin şu an 2 bin kişiye aynı hizmeti sunduğunu belirterek "Kapasitemizi daha da arttırarak, genişleterek, bu olağanüstü günlere uyarlamak durumundayız. Bunu da yapıyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kapalı Çarşamba pazarı içinde bulunan aşevinde incelemelerde bulundu. İnceleme için ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımının gerçekleştirildiği öğle saatlerini tercih eden Başkan Uysal hem aşevinin mutfağını hem de depolarını inceledi. Dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini belirten Uysal, "Günlerdir evlerdeyiz ve daha ne kadar kalacağımız da belli değil" ifadelerinde bulundu.

930 kişiye düzenli yemek

Muratpaşa Belediyesi olarak temel gıda maddelerine ulaşmada zorlanan insanlar için olağan zamanlarda 930 kişiye düzenli yemek sağladıklarının altını çizen Uysal, özellikle son 15 gün içinde 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları olan kişilere yönelik sokağa çıkma yasağının da uygulamaya alınmasıyla talepte bir artışın yaşandığını belirtti. Aşevinin şu anda 2 bin kişinin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşıladığını belirten Uysal, bu sayının daha da yükseleceğini öngördüklerini söyledi. Uysal, "Kapasitemizi daha da arttırarak, genişleterek, bütün çalışma arkadaşlarımızla yeniden yapılanarak bu hizmetimizi bu olağanüstü günlere uyarlamak durumundayız. Bunu da yapıyoruz. İnsanlarımız 15 gündür evinde. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara muhakkak ulaştırılmak üzere bir yemek pişirme ve dağıtma düzeni, burada imkanlarımız yettiği noktaya kadar devam edecek. Bütün bu koşulları oluşturan çalışma arkadaşlarıma, Muratpaşa Belediyesi'nin fedakar çalışanlarına, müdürlerime ve vergileriyle bu ortamı oluşturan Muratpaşa halkına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, olanaklarımızın son hızına kadar hep yapabildiğimizin en iyisini yapmak şeklinde devam edecek" diye belirtti. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Çarşamba, Güncel
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