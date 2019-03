Başkan Uysal, Aşık Veysel Gecesine Katıldı

Kaynak: İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Altı Nokta körler Derneği Antalya Şubesi'nin düzenlendiği Aşık Veysel'i anma gününde "Sizlerin hayatını denkleştirmeden, sizlerin hayatını normalleştirme ideallerimiz olmadan yaptığımız her iş eksiktir, sınırlıdır" dedi.Başkan Uysal, Altı Nokta Körler Derneği'nin şehir merkezinde bulunan bir otelde düzenlendiği Aşık Veysel'i anma gecesine katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi'nin 5 yıl içinde önemli iş birliklerine imza attığını söyledi.İki kurum arasında imzalanan protokolle derneğe bilgisayar atölyesi kazandırdıklarını belirten Başkan Uysal, atölyenin 2006 yılında otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Şube Başkanı Bünyamin Fani'nin adını taşıyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunu vurguladı.Gecede katılarından dolayısıyla kendisine plaket de takdim edilen Başkan Uysal, şunları söyledi: "Hayatlarımızda yeterince engel var. Düşüncesizlik, empati yapmama, bencillik, gösteriş budalalığı… Bu engeller insanı ömür boyu tutsak ediyor ama bunların yanı sıra biyolojik engeller de var. Ama insanın yüreğinde engel olmasın. Her birinize ayrı ayrı, yol arkadaşlığınız, dayanışmamız, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu plaketi de yol arkadaşlığımızın, birlikteliğimizin, aynı düşünmemizin, şehrimizi bütün engellerden arındırmak konusundaki irademizin bir tezahürü olarak görüyorum. Biz, Muratpaşa Belediyesi olarak bütün kaldırımlarımızı, uluslararası standart olan 16 santimetrelik engelli şeridi ile yapıyoruz. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum ki, sizlerin hayatını denkleştirmeden, sizlerin hayatını normalleştirme ideallerimiz olmadan yaptığımız her iş eksiktir, sınırlıdır." - ANTALYA