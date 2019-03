Başkan Uysal Basınla Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Edremit Körfezindeki yerel gazete, ajans ve televizyon temsilcileri ile bir araya geldi. Uysal kendisine yöneltilen her türlü soruya açık yüreklilikle cevap verirken 5 yıllık görev sürelerinde yaptıkları hizmetleri de gazetecilere anlattı.Körfez basını ile kahvaltıda bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara ve hakkındaki iddialara açık açık cevap verdi.Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında belediye olarak yapmak istedikleri ve belediyeye oldukça yüksek gelir getirecek olan GES projesini CHP'nin engelleyerek Burhaniye'ye ihanet ettiklerini söyledi.Seçim çalışmaları sırasında diğer partilerin adaylarının mitinglerinde kendi aleyhinde söyledikleri iddiaları da yanıtlayan Uysal, "Ülkemizde her an demokrasinin ilerlemesi bizim bütün bireyler olarak görevimiz olmalıdır. Ben bunu böyle düşünüyorum. Millete sırtını dayamayan idareler eninde sonunda başarısız olmaya mahkumdur. Muharrem İnce'nin katılımı ile CHP olarak bir miting yaptılar. Bu miting de konuşan CHP adayı Kemal Deveciler 2014 yılında AK Parti'nin Burhaniye'de kazanmasını, yani benim kazanmamı bir kara leke olarak nitelendiriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün müdür? Bugün ana sınıfına giden çocuklar bile demokrasiyi öğreniyorlar bu bakımdan Kemal Deveciler'in bu şekilde söylemesini abesle iştigal buluyorum. Bunu ayıplıyorum. Burhaniye'mize söylenen böyle bir sözü hiç yakıştırmıyorum. Burhaniye'deki seçmenlere bunu hakaret kabul ediyorum. Kemal Deveciler kardeşimiz bu şekilde bence Burhaniye halkına hakaret etmiştir. Onların özgür iradeleriyle yaptığı seçime Burhaniye'ye ye kara leke gelmiştir demesini esefle ve nefretle kınıyorum. Bize tembel diyebilirler, çalışmadı diyebilirler ama 2014 yılında Burhaniye halkının yaptığı seçime ve onların tercihlerine hiçbir söz söyleme hakları yoktur" dedi.Beş yılda Burhaniye'yi geliştirip, kalkındıracak birçok projeye de imza attıklarını kaydeden Başkan Uysal, "Burada biz iktidarda birlikte olumlu enerjiler yaratarak Burhaniye'de daha çok yatırım yapılabilirliğinin temini için buradayız. Benim Burhaniye halkıyla da aramda güzel bir ilişki var. Gençlerle, çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Bizim Burhaniye'de amacımız şudur; Burhaniye halkının gelirlerini yükseltmek suretiyle onların gelecek kaygılarının olmaması için çalışmaktır. Gelirleri arttırmak için iki ana unsur var. Bunlardan bir tanesi tarım, bir tanesi ise turizm. Bu işlevselliğin yüzde 65'i tarım, yüzde 35'i turizmdir. Tarım denildiğinde zeytin zeytinyağı akla gelir. Zeytinciliğin gelişmesi için 1960'tan beri süregelen Reşit Köy Barajı'nın hayata geçirilmesiydi. Biz bu projesini harekeye geçirerek çalışmaların başlamasını sağladık. Burhaniye Belediyesi olarak kendi zeytinliklerimizden elde edilen zeytinyağlarını kendi markamızla Türkiye'nin değişik kentlerine, Ağrı'ya Elazığ'a buradan yağ gönderiyoruz. Zeytinciliğin yoğun olduğu bölgemizde sanayi yatırımları yapılamıyor. Bu bakımdan işsizliği gidermek için bacasız sanayi olarak tanımlanan üniversitenin ilçemizde kurulmasını istiyoruz. Kurulması için çalışmalarına başladığımız üniversite marifetiyle buraya gelecek öğrenciler esnaflarımızın daha çok iş yapmasını sağlayacak" diye konuştu.Burhaniye'ye doğal gazın da geleceğini de hatırlatan Uysal, belediyeye ait yat limanının da kendileri için çok önemli olduğunu belirterek kendisinin belediye başkanlığı döneminde ilk defa amacına uygun olarak işletilmeye başlandığını belirtti. Bu sene limana ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Uysal 100 yat bağlama kapasitesinden 170 yat bağlama kapasitesine çıkardıklarını söyledi.Hava alanı olduğunu da dile getiren Uysal, İstanbul İzmir otoyoluyla körfeze ulaşımın daha kolaylaşacağını ifade eden Başkan Uysal şöyle konuştu;"Balıkesir'den bakıldığında güney gibi görünüyoruz ama biz Kuzey Ege'nin yıldızıyız. Büyükşehir Belediyesi ile hazırladığımız projeyle de bunu daha da güçlendireceğiz. Ayrıca Alzheimer hastaları için yaptığımız merkezimizde aileler bir haftaya kadar hasta yakınlarını bırakarak işlerini halledebilecekler. Bu projenin Türkiye'de başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum."Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın kahvaltılı basın toplantısı basın mensuplarıyla topluca fotoğraf çektirilerek son buldu. - BALIKESİR