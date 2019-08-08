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Başkan Uysal'dan bayram mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyada yaşanan sıkıntılara, ülkemizdeki sosyo-ekonomik sorunlara rağmen Kurban Bayramı'na, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

08.08.2019 11:44 Başkan Uysal'dan bayram mesajı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyada yaşanan sıkıntılara, ülkemizdeki sosyo-ekonomik sorunlara rağmen Kurban Bayramı'na, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında, "Sevgili komşularım bir Kurban Bayramı'na daha birlikte ulaştık. Dünyadaki sıkıntılara ve ülkemizi saran sosyo-ekonomik dertlere rağmen bir Kurban Bayramını daha beraber idrak edebilmek güzel. Sosyal barışımızı teyit edeceğiz, tasada ve kıvançta beraberliğimizin altını çizeceğiz, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, dostlarımız ile buluşacağız ve bayramın bütün güzelliklerini birlikte yaşayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara hep birlikte ulaşalım" ifadelerinde yer verdi. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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