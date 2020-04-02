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Başkan Uysal'dan "Maske takalım" çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın nüfus yoğunluğunun yanı sıra kentin etkileşim alanı olduğuna dikkat çekerek "Evde kal" çağrısını yineledi.

02.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:56
Başkan Uysal'dan
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın nüfus yoğunluğunun yanı sıra kentin etkileşim alanı olduğuna dikkat çekerek "Evde kal" çağrısını yineledi. Maske konusunda da bir çağrı yapan Uysal, "Ama dışarı çıkmak zorundaysak maske takalım. Sen beni koru ben seni koruyayım" dedi.

Başkan Uysal, Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgını dolayısıyla illerdeki vaka ve vefat sayılarını ilk kez açıklamasının ardından belediyede oluşturulan kriz masasıyla durum değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada korona virüs salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Gördüğümüz o ki, insanların sokağa çıkmadığı, el hijyenine çok dikkat ettiği, sosyal mesafenin korunduğu ama dışarı çıkmak zorunda ise muhakkak maskeyle çıkıldığı birtakım ülkeler başarılı oluyorlar" diye konuştu.

Çekya, Slovakya, Danimarka gibi ülkelerin şu an için virüsle mücadelede ön plana çıktığını dile getiren Başkan Uysal, Uzakdoğu ve Asya'da da Güney Kore ve Hong Kong'un ön planda olduğunu belirtti. Salgının yayılmasını önlemede evden çıkmanın, sosyal mesafenin korunmasının ve el hijyenine dikkatin birinci derecede önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Buna ilaveten sokağa çıkacaksak, özellikle Muratpaşa'mız gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde bulunacaksak, maske ile çıkalım. Maskeliyken dahi sosyal mesafe ve hijyenden ödün vermeyelim. Sizde maske var bende maske var ikimizin de damlacıkları birbirine ulaşmayacak hatta yere de ulaşmayacak. Dünyada bunu yapanların başarılı olduğunu gözlemliyoruz. O nedenle biz bütün komşularımıza diyoruz ki, 'Sokağa çıkmıyoruz, el hijyenimize ve sosyal mesafemize çok dikkat ediyoruz ve mecbursak, ille de sokağa çıkıyorsak muhakkak maske takıyoruz. Hepimiz.' Ben seni koruyayım sen beni koru. İkimizde maske takarsak hiçbir sorun yok böyle düşünüyoruz."

Muratpaşa'nın 510 bini aşkın nüfusuyla Antalya 'nın nüfusu yoğunluğu en yüksek ilçesi olduğunu, hastaneler ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla insan hareketliliğinin merkezi olduğuna dikkat çekerek açıklamalarını sürdüren Başkan Uysal, "Yabancı misafirlerimizi de düşündüğümüzde etkileşimin çok yüksek olduğunu ifade etmek durumundayız. Burada birbirimizi olumsuz etkilememiz lazım. Bunun da en etkili yolunun maske kullanımı olduğunun altını tekrar çiziyoruz. En güvenli yol bizce bu. Dünyadaki örnekler de zaten bize bunu gösteriyor" diye konuştu.

Başkan Uysal, ayrıca, Muratpaşa'nın ana ulaşım aksları başta olmak üzere, Atatürk Kent Meydanı, Falez Lara sahil bandı gibi salgın öncesi Antalyalıların bir araya geldiği noktaların drone ile çekilen görüntülerini de canlı izledi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Uysal'dan 'Maske takalım' çağrısı - Haberler

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