Başkan Uysal'dan Sporculara Çağrı

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul
Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi.
Yenikapı Avrasya
Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki toplantı ve fuar açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB
) Başkanı Mevlüt Uysal
, Spor İstanbul Genel Müdürü M.Abdulhalim Aksu
, Türkiye
Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih
Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve çok sayıda davetli katıldı.
"İSTANBUL MARATONU HER SENE YÜKSELEREK DEVAM EDİYOR"
Fuar alanını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, şunları söyledi: "Dünyada maratonun bu kadar güzel yapıldığı başka bir maraton yoktur herhalde. Asya
'dan Avrupa
'ya geçiyor, Boğaz Köprüsü
'nden geçiyor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyor. Dolayısıyla bütün İstanbulluları bekliyoruz. Maraton İstanbulumuz'un dünyaya tanıtımı adına güzel bir katkı sunan hem de halkımızı sporla bütünleştirme adına, gençlerimize sporu sevdirme adına, ciddi katkısı olup, herkesi bekliyoruz. Maraton olarak her sene yükselerek devam ediyoruz. İstanbul Maratonu ilerideki dönemlerde de daha üst seviyelere çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun."
08 Kasım 2018 Perşembe 19:05