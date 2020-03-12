Başkan Uysal, doğalgaz altyapı çalışmaları denetledi
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'nın Muratpaşa mahallesinde devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.
12.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:02
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'nın Muratpaşa mahallesinde devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemenin ardından mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Uysal, Haziran ayıyla birlikte çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.
Başkan Uysal, 13 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa Mahallesi'nde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya yetkilerinin yanı sıra mahalle muhtarı İsmail Tacir'in de hazır bulunduğu inceleme gezisinde Uysal, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tacir, aynı zamanda ilçeye adını veren Muratpaşa mahallesinin Uysal döneminde çok önemli yatırımlar aldığını belirtti.
İncelemenin ardından mahallede esnafı ziyaret eden Uysal, hem esnafla dertleşti hem de devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından mahallede cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Uysal, tüm bu çalışmaları Haziran ayıyla birlikte tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. - ANTALYA
Başkan Uysal, 13 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa Mahallesi'nde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya yetkilerinin yanı sıra mahalle muhtarı İsmail Tacir'in de hazır bulunduğu inceleme gezisinde Uysal, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tacir, aynı zamanda ilçeye adını veren Muratpaşa mahallesinin Uysal döneminde çok önemli yatırımlar aldığını belirtti.
İncelemenin ardından mahallede esnafı ziyaret eden Uysal, hem esnafla dertleşti hem de devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından mahallede cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Uysal, tüm bu çalışmaları Haziran ayıyla birlikte tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel
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