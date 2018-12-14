Başkan Uysal Elpek Bezi Sergisine Katıldı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğretmeninin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
'da katıldı.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
El Sanatları Teknolojisi bölüm öğretmeni Nurcan Yavuzdeğer'in düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal katıldı. Abdi İpekçi
Sergi Salonu'nda 'Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye katılan Başkan Uysal, elpeği ilmik ilmik dokuyan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini belirtti. Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Sergiyi açarak bizlere elpeğin güzelliklerini gösteren Nurcan Yavuzdeğer hocama, elpeği ilmik ilmik dokuyan ve sevgiyle işleyen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK
Anadolu Lisesi,Zübeyde Hanım,Uysal
14 Aralık 2018 Cuma 16:38