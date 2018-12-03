Başkan Uysal Engelliler Günü'nü Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Uysal mesajında şu ifadelere yer verdi, "Engellilik, yalnızca engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren bir durumdur. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bizler göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde yaşayan engellilerimizin sosyal yaşama katılımlarındaki engelleri ortadan kaldırma ve engellilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara önem verdik. Engelli kardeşlerimizin hayata pozitif bakmaları ve sosyal hayatın içinde olmaları için bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bundan sonrada devam edecektir. Bu düşüncelerle, Dünya Engelliler Gününde yürekleri sevgi dolu engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK