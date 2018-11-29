Başkan Uysal Engellilere Enerji Verimliliğini Anlattı

Ördekli Kültür Merkezi'nde, TSD Bursa Şubesi'nin konuğu olarak, TSD üyelerine enerji verimliliği konusunda bir seminer veren ENVERDER Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Uysal, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu ve enerji verimliliği sağlayarak, enerji ithal etmek için harcanılan paradan büyük miktarda tasarruf edilebileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNU GEÇ FARK ETTİ"

Türkiye'de enerji verimliliği konusundaki farkındalığın yeni yeni oluşmaya başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Gelişmiş ülkelerde enerji verimliliği uygulamaları 40 yıldan beri gerçekleşmekte. Eskiden, enerjiyi sadece elektrik ve ısı olarak düşünüyorduk. Günümüzde, enerji kullanım alanları da modern toplumun ihtiyaçları doğrultusunda artış gösterdi. Bizler de bu konuya dikkat çekmek ve enerjiyi en verimli şekilde kullanım şekilleri konusunda bir farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMELİYİZ"

Türkiye'nin doğalgaz ve petrol gibi enerji hammaddeleri konusunda dışa bağımlı olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Enerji verimliliğini arttırarak, bu kaynaklara harcadığımız paradan büyük miktarda tasarruf sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra dernek olarak hedeflerimizden biri de, rüzgar, güneş enerjisi gibi başka enerji kaynaklarına dikkat çekerek enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaktır" ifadelerini kullandı.

"Enerjinin değerli olduğunu anlayın ve gereksiz tüketimlerden uzak durun" diye konuşan Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti; "Halkımızın enerji verimliliği konusundaki farkındalığı ve tasarruflarıyla devletimize büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Konuşmanın ardında ENVERDER Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Uysal, TSD Bursa Şubesi üyelerinin sorularını da yanıtladı.